«Милан» намерен составить конкуренцию «Ювентусу» в борьбе за Мотту

Дата публикации: 01-05-2024

«Милан» планирует включиться в борьбу за Тьяго Мотту. По данным «Corriere della Sera», «россонери» заинтересованы в услугах специалиста.



Руководство «Милана» не устраивают результаты работы Стефано Пиоли. В клубе хотят расстаться со специалистом и пригласить на его место Мотту. Похожая ситуация и у «Ювентуса». Туринцы намерены завершить сотрудничество с Массимилиано Аллегри, заменив его наставником «Болоньи». Обе команды видят в Мотте основного кандидата на должность тренера.



Ранее сообщалось, что 41-летний бразилец уже принял предложение «Ювентуса». Однако в «Милане» готовы попробовать переманить его.



В настоящий момент Мотта работает с «Болоньей», которую тренирует с сентября 2022 года. В этом сезоне его подопечные по итогам 34 туров располагаются на 4-м месте в Серии А.