00:17 ()
Свернуть список

«Ливерпуль» заинтересован в трансфере защитника «Кристал Пэлас»

Дата публикации: 01-05-2024

Ближайшим летом «Ливерпуль» может пополниться Марком Гехи, контрактом которого владеет «Кристал Пэлас». «Мерсисайдцы» рассматривают его в качестве сменщика Жоэля Матипа. Трудовой договор с камерунцем рассчитан до лета 2024 года.

«Football Insider» утверждает, что Гехи значится в шорт-листе «мерсисайдцев». Однако интерес к центральному защитнику проявляют и другие команды АПЛ, среди которых «Тоттенхэм» и «МЮ».

Гехи воспитывался в системе «Челси». За «стекольщиков» англичанин выступает с 2021 года. В сезоне 2023/2024 на счету 23-летнего футболиста 26 встреч (1 ассист).

Рыночная стоимость Гехи – 38 млн евро («Transfermarkt»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close