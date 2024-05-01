«Ливерпуль» заинтересован в трансфере защитника «Кристал Пэлас»

Дата публикации: 01-05-2024

Ближайшим летом «Ливерпуль» может пополниться Марком Гехи, контрактом которого владеет «Кристал Пэлас». «Мерсисайдцы» рассматривают его в качестве сменщика Жоэля Матипа. Трудовой договор с камерунцем рассчитан до лета 2024 года.



«Football Insider» утверждает, что Гехи значится в шорт-листе «мерсисайдцев». Однако интерес к центральному защитнику проявляют и другие команды АПЛ, среди которых «Тоттенхэм» и «МЮ».



Гехи воспитывался в системе «Челси». За «стекольщиков» англичанин выступает с 2021 года. В сезоне 2023/2024 на счету 23-летнего футболиста 26 встреч (1 ассист).



Рыночная стоимость Гехи – 38 млн евро («Transfermarkt»).