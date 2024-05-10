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«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 100 млн евро за 19-летнего хавбека

Дата публикации: 10-05-2024

По данным ресурса «Record», «МЮ» интересуется футболистом «Бенфики». Речь идет об опорнике Жоау Невеше. «Манкунианцы» готовы выделить на его трансфер 100 000 000 евро.

Невеш прошел академию «Бенфики». Опорнику всего 19 лет, но он уже является основным игроком «красно-белых». На взрослом уровне Жоау дебютировал в 2023 году.

В текущем сезоне на счету опорника 53 встречи за португальскую команду (3 забитых мяча, 2 голевые передачи).

Срок действия трудового договора Невеша с «Бенфикой» ограничен июнем 2028 года. Рыночный ценник на опорника равняется 45 млн евро (Transfermarkt.de).

В октябре 2023 года Невеш дебютировал за сборную Португалии. Всего за национальную команду он провел 5 матчей.

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