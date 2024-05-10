Жоржиньо проведет еще один сезон в «Арсенале»

Дата публикации: 10-05-2024

На сайте «Арсенала» появилась информация о пролонгации соглашения с Жоржиньо.



О подробностях нового контракта с опорником не сообщается. Вместе с тем ряд источников пишут, что стороны заключили краткосрочное соглашение, истекающее летом 2025 года. Прежний трудовой договор с итальянцем действовал до лета 2024 года.



Состав «Арсенала» Жоржиньо пополнил в январе прошлого года. «Пушкари» выкупили права на него у «Челси» за 11,3 млн евро. В сезоне 2023/2024 в активе 32-летнего хавбека 35 встреч за «канониров», в которых он отличился 1 раз и сделал 2 ассиста.



«Transfermarkt» оценивает Жоржиньо в 15 миллионов евро.



«Арсенал» в текущем сезоне продолжает бороться за чемпионство в АПЛ. Подопечные Микеля Артеты лидируют в таблице, опережая на 1 очко «Ман Сити». Однако «горожане» имеют игру в запасе.