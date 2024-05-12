Пять топ-клубов заинтересованы в трансфере Лунина

Дата публикации: 12-05-2024

Издание «El Nacional» утверждает, что на Андрея Лунина, принадлежащего «Реалу», претендуют сразу 5 европейских грандов. Голкипер «сливочных» интересен «Ман Юнайтед», «Баварии», «Челси», «Ювентусу» и «Арсеналу». Переход украинца может быть оформлен в летнее межсезонье.



Состав «Реала» вратарь пополнил в 2018 году, перебравшись из луганской «Зари» за 8,5 млн евро. Действующее соглашение с Луниным рассчитано до июня 2025 года.



В текущем сезоне 25-летний футболист защищал ворота мадридцев в 30 встречах (12 матчей без пропущенных мячей). Рыночный ценник на Лунина составляет 16 млн евро («Transfermarkt»).



Ранее СМИ писали, что украинец, блестяще показавший себя во второй части сезона, не хочет пролонгировать соглашение с «Реалом».