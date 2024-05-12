«Наполи» готов увеличить зарплату Кварацхелии в шесть раз, чтобы оставить в клубе

Дата публикации: 12-05-2024

В «Наполи» хотят сохранить Хвичу Кварацхелию. Ради этого неаполитанцы согласны увеличить зарплату 23-летнего вингера в 6 раз. Информацией в социальной сети «Х» поделился Санти Ауна.



Журналист подчеркнул, что неаполитанцы планируют предложить Кварацхелии новый трудовой договор, включив в него условие по отступным, размер которых составит 150 000 000 евро.



В сезоне 2023/2024 на счету игрока сборной Грузии 42 встречи за итальянскую команду (10 забитых мячей, 9 голевых пасов). Срок действия текущего контракта Кварацхелии с «Наполи» ограничен 2027 годом. Зарплата Хвичи в настоящий момент составляет 1 млн евро за сезон. Transfermarkt.de оценивает вингера в 80 млн евро.



Ранее СМИ писали, что интерес к Кварацхелии проявляет «ПСЖ».