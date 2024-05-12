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Стало известно, когда Мбаппе присоединится к «Реалу»

Дата публикации: 12-05-2024

Килиан Мбаппе сообщил, что покинет «ПСЖ» ближайшим летом. Ресурс «AS» рассказал, когда форвард прибудет в расположение «Реала». Это случится 22-го июля или 7-го августа. Окончательная дата будет зависеть от результатов выступления французской сборной на Евро-2024.

Если «трёхцветные» дойдут хотя бы до полуфинальной стадии турнира, то Мбаппе не будет на американском турне «сливочных», которое начнется после Евро-2024. Нападающему в этом случае дадут время на отдых, а к «Реалу» он присоединится только 7 августа.

Если сборной Франции не удастся выйти в полуфинал, то Килиан окажется в расположении «королевского клуба» 22-го июля.

Американское турне «Реала» стартует 27 июля. Финальный поединок Евро-2024 запланирован на 14 июля.

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