Стало известно, когда Мбаппе присоединится к «Реалу»

Дата публикации: 12-05-2024

Килиан Мбаппе сообщил, что покинет «ПСЖ» ближайшим летом. Ресурс «AS» рассказал, когда форвард прибудет в расположение «Реала». Это случится 22-го июля или 7-го августа. Окончательная дата будет зависеть от результатов выступления французской сборной на Евро-2024.



Если «трёхцветные» дойдут хотя бы до полуфинальной стадии турнира, то Мбаппе не будет на американском турне «сливочных», которое начнется после Евро-2024. Нападающему в этом случае дадут время на отдых, а к «Реалу» он присоединится только 7 августа.



Если сборной Франции не удастся выйти в полуфинал, то Килиан окажется в расположении «королевского клуба» 22-го июля.



Американское турне «Реала» стартует 27 июля. Финальный поединок Евро-2024 запланирован на 14 июля.