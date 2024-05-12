Тренер «Торино» Юрич объявил, что покинет команду после этого сезона

Дата публикации: 12-05-2024

Иван Юрич покинет пост наставника «Торино» по завершении сезона 2023/2024. Об этом сообщил сам специалист.



«Принимая решение подписать новое соглашение, ты должен придерживаться его условий и отработать договор до конца. У меня нет такой уверенности. Мне стало ясно это за три тура до завершения сезона, я решил не заключать новый контракт», - публикует заявление специалиста издание «Calcio Mercato».



Наставником туринцев Юрича назначили перед стартом сезона 2021/2022. Под его началом «быки» добыли 43 победы в 119 встречах. В этом сезоне «Торино» по итогам 35 туров располагается на 10-й позиции в Серии А, имея в своем активе 47 очков.



Текущий трудовой договор с хорватским коучем рассчитан до середины 2024 года.