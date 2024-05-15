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Клуб МЛС объявил о подписании Жиру

Дата публикации: 15-05-2024

Карьера Оливье Жиру продолжится в американском «Лос‑Анджелесе». Команда МЛС сообщила о подписании форварда на своем сайте.

Трудовой договор с французом заключен до 2025 года. Соглашение предусматривает опцию пролонгации еще на 1 сезон. Состав «чёрно-золотых» футболист пополнит ближайшим летом по завершении контракта с «Миланом».

«Рад стать частью «Лос‑Анджелеса». Жду возможности сыграть за новую команду», - публикует заявление француза пресс-служба американского клуба.

За «россонери» Жиру выступает с 2021 года. В текущем сезоне на счету 37-летнего Оливье 45 игр за «Милан» (16 голов, 9 результативных пасов).

Transfermarkt.de оценивает нападающего в 4 млн евро.

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