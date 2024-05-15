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«Локомотив» продлит контракт с Галактионовым на два года

Дата публикации: 15-05-2024

В «Локомотиве» решили пролонгировать сотрудничество с Михаилом Галактионовым.

«Чемпионат», ссылаясь на неназванный источник, владеющий информацией, пишет, что со специалистом будет заключен 2-летний контракт, по которому его месячная зарплата останется на прежнем уровне (5 млн рублей).

Галактионов стал тренером «железнодорожников» осенью 2022 года. В текущем сезоне его подопечные еще сохраняют теоретические шансы на чемпионство. По итогам 28 туров «Локомотив» с 47 набранными очками располагается на 4-й позиции в РПЛ. Отставание от лидирующего «Динамо» составляет 6 очков. Ближайшую игру «красно-зелёные» проведут 18-го мая дома с «Факелом».

Выступление в Кубке страны «Локо» завершил.

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