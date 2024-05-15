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«ПСЖ» предложит за Кварацхелию 80 млн евро и аренду Коло Муани

Дата публикации: 15-05-2024

«ПСЖ» проявляет предметный интерес к Хвиче Кварацхелии, правами на которого владеет «Наполи».

«La Gazzetta dello Sport» информирует, что парижане готовы выделить на трансфер 23-летнего вингера 80 млн евро. В дополнение к этому «красно-синие» согласны отдать «Наполи» в аренду Рандаля Коло Муани. Последнего французская команда приобрела минувшим летом за 90 000 000 евро.

Ранее СМИ писали, что «Наполи» хочет выручить с продажи своего игрока порядка 120-130 млн евро.

Трудовые отношения Кварацхелии с неаполитанцами действуют до июня 2027 года. В сезоне 2023/2024 вингер провел за клуб 43 встречи (10 забитых мячей, 9 голевых передач).

Ориентировочный ценник на грузинского футболиста составляет 80 млн евро («Transfermarkt»).

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