«Бавария» и «Интер» заинтересованы в трансфере Фернандеша

Дата публикации: 15-05-2024

По данным журналиста Сэмюэля Лакхерста, представляющего издание «Manchester Evening News», Бруну Фернандеш может покинуть «МЮ». К португальцу есть интерес со стороны «Интера» и «Баварии».



Хавбек думает над уходом из английской команды, которая может остаться без еврокубков в следующем сезоне. «Красные дьяволы» не хотят отпускать Фернандеша, но при наличии выгодного предложения клуб будет готов расстаться со своим капитаном.



С «Манчестер Юнайтед» 29-летний португалец связан трудовыми отношениями до середины 2026 года. В текущем сезоне в активе Фернандеша 45 встреч в футболке «манкунианцев» (15 забитых мячей, 11 результативных передач).



Трансферная стоимость атакующего полузащитника равняется € 70 млн («Transfermarkt»).