Стал известен еще один кандидат на пост тренера «Ман Юнайтед»
Следующим тренером «Манчестер Юнайтед» могут назначить Томаса Франка, в настоящий момент возглавляющего «Брентфорд».
В случае расторжения контракта с Эриком тен Хагом датчанин будет одним из основных претендентов на пост нового наставника «красных дьяволов», пишет «The Telegraph».
Подчеркивается, что у него есть сторонники в руководстве манчестерского клуба. Ранее Франк уже работал с Дэйвом Брейлсфордом, занимающим должность спортивного директора «Ineos» (миноритарный акционер «манкунианцев»).
Решение по тен Хагу в «Юнайтед» еще не приняли.
В клубе хотят, чтобы новый коуч был полностью погружен в работу с командой, а другими направлениями деятельности, включая трансферы, занимались директора Джейсон Уилкокс и Дэн Эшворт. «МЮ» ищет специалиста для перестройки команды, а не «краткосрочного сменщика из списка признанных победителей».