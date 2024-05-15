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Стал известен еще один кандидат на пост тренера «Ман Юнайтед»

Дата публикации: 15-05-2024

Следующим тренером «Манчестер Юнайтед» могут назначить Томаса Франка, в настоящий момент возглавляющего «Брентфорд».

В случае расторжения контракта с Эриком тен Хагом датчанин будет одним из основных претендентов на пост нового наставника «красных дьяволов», пишет «The Telegraph».

Подчеркивается, что у него есть сторонники в руководстве манчестерского клуба. Ранее Франк уже работал с Дэйвом Брейлсфордом, занимающим должность спортивного директора «Ineos» (миноритарный акционер «манкунианцев»).

Решение по тен Хагу в «Юнайтед» еще не приняли.

В клубе хотят, чтобы новый коуч был полностью погружен в работу с командой, а другими направлениями деятельности, включая трансферы, занимались директора Джейсон Уилкокс и Дэн Эшворт. «МЮ» ищет специалиста для перестройки команды, а не «краткосрочного сменщика из списка признанных победителей».

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