39-летний Роналду может продлить контракт с «Аль-Насром» до 2026 года
Дата публикации: 15-05-2024
Роналду не планирует заканчивать карьеру. Португалец может пролонгировать сотрудничество с «Аль-Насром» до лета 2026 года. Текущее соглашение с форвардом рассчитано до 2025 года. Информацией в социальной сети «Х» поделился Бен Джейкобс.
Журналист подчеркнул, что в саудовском клубе заинтересованы в игроке и хотят сохранить его на максимально длительный срок. В 2025 году наступит время пролонгации телевизионных прав, в связи с чем участие португальца в следующем цикле будет крайне важным фактором.
В этом сезоне на счету 39-летнего бомбардира 41 встреча с 42 забитыми мячами и 12 результативными пасами.
Transfermarkt.de оценивает Роналду в 15 000 000 евро.