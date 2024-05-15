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39-летний Роналду может продлить контракт с «Аль-Насром» до 2026 года

Дата публикации: 15-05-2024

Роналду не планирует заканчивать карьеру. Португалец может пролонгировать сотрудничество с «Аль-Насром» до лета 2026 года. Текущее соглашение с форвардом рассчитано до 2025 года. Информацией в социальной сети «Х» поделился Бен Джейкобс.

Журналист подчеркнул, что в саудовском клубе заинтересованы в игроке и хотят сохранить его на максимально длительный срок. В 2025 году наступит время пролонгации телевизионных прав, в связи с чем участие португальца в следующем цикле будет крайне важным фактором.

В этом сезоне на счету 39-летнего бомбардира 41 встреча с 42 забитыми мячами и 12 результативными пасами.

Transfermarkt.de оценивает Роналду в 15 000 000 евро.

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