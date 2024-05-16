Начо ищет клуб в МЛС

Дата публикации: 16-05-2024

Начо Фернандес рассчитывает перебраться в Америку, пишет «Relevo». Представители защитника «Реала» уже ищут ему новую команду в МЛС.



Ранее СМИ сообщали, что испанец может стать игроком «Интер Майами», цвета которого защищает Лионель Месси.



Начо обучался футболу в академии «Реала». За первую команду «сливочных» он дебютировал в 2012 году. Всего на счету 34-летнего центрбека 361 встреча в составе мадридцев (16 забитых мячей, 9 голевых пасов).



Контракт Начо с «Реалом» истекает ближайшим летом. Рыночный ценник на игрока равняется 4 млн евро (по оценке экспертов Transfermarkt.de).