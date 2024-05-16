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Дзаньоло может перейти в испанский топ-клуб

Дата публикации: 16-05-2024

Карьера Николо Дзаньоло может продолжиться в испанской Ла Лиге.

«Todofichajes» информирует, что интерес к итальянцу проявляет «Атлетико». Заполучить атакующего полузащитника в свою команду хочет Диего Симеоне, возглавляющий «матрасников».

Правами на Дзаньоло владеет «Галатасарай». В Стамбул он перебрался из «Ромы» в феврале 2023 года за 15 млн евро. Перед началом текущего сезона хавбек был арендован «Астон Виллой». За английскую команду Дзаньоло провел 40 встреч, отметившись в них 3 забитыми мячами.

Трудовые отношения 24-летнего итальянца с «Галатасараем» рассчитаны до июня 2027 года. Ориентировочная стоимость Дзаньоло равняется 20 млн евро («Transfermarkt»).

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