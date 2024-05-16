09:01 ()
Свернуть список

«Ньюкасл» не хочет терять Гимараэса, но игрок намерен выступать в Лиге чемпионов

Дата публикации: 16-05-2024

По данным «Caught Offside», «Ньюкаслу» вряд ли удастся удержать Бруно Гимараэса. В клубе не хотят отпускать его, однако опорник намерен выступить в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

«Сороки» не смогли получить путевку в главный европейский турнир. При таких обстоятельствах шансы сохранить бразильца в команде минимальны. «Ньюкасл» рассмотрит предложения по Гимараэсу на сумму от 90 млн евро.

Фаворитом в споре за 26-летнего футболиста считается «Ман Сити». К хавбеку есть интерес со стороны «Арсенала». При этом «пушкари» не готовы платить за Гимараэса большую сумму.

С «Ньюкаслом» бразилец связан контрактом до лета 2028 года. В этом сезоне Бруно выходил на поле в 48 играх (6 забитых мячей, 8 ассистов).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close