Хаби Алонсо хочет перехватить полузащитника у «Ливерпуля» и «Барселоны»

Дата публикации: 16-05-2024

Следующим клубом Альберто Молейро из «Лас-Пальмаса» может стать «Байер». Информацию опубликовало издание «Todofichajes». На подписании хавбека настаивает Хаби Алонсо, возглавляющий леверкузенскую команду.



Молейро является воспитанником «Лас-Пальмаса». На взрослом уровне испанец дебютировал в 2021 году. В нынешнем сезоне в активе 20-летнего футболиста 28 встреч в составе «жёлто-синих», в которых он отличился 3 раза и отдал 4 результативных паса.



Срок действия контракта Молейро с командой ограничен летом 2026 года. Трансферный ценник на полузащитника составляет 10 000 000 евро (согласно Transfermarkt.de).



Ранее сообщалось, что к Молейро есть интерес со стороны «Ливерпуля» и «Барселоны».