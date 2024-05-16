«Ливерпулю» предложили подписать футболиста из Лиги 1 за 15 млн евро

Дата публикации: 16-05-2024

В летнее межсезонье состав «Ливерпуля» может пополнить игрок «Ниццы». «Mirror Football» пишет, что французы предложили английской команде услуги Кефрена Тюрама. Клуб готов продать хавбека за 15 000 000 евро.



Летом 2023 года «мерсисайдцы» пытались оформить переход француза, но тогда «Ницца» запросила за него 50 млн евро. «Ливерпуль» посчитал данную сумму завышенной.



По окончании сезона у Тюрама останется всего 1 год контракта с «орлами», потому «Ницца» готова продать его с большой скидкой, чтобы в 2025 году не потерять бесплатно.



В нынешней кампании на счету 23-летнего исполнителя 1 забитый мяч и 1 голевая передача в 27 матчах за «красно-чёрных».



Transfermarkt.de оценивает Тюрама в € 35 млн.