09:01 ()
Свернуть список

«Ливерпулю» предложили подписать футболиста из Лиги 1 за 15 млн евро

Дата публикации: 16-05-2024

В летнее межсезонье состав «Ливерпуля» может пополнить игрок «Ниццы». «Mirror Football» пишет, что французы предложили английской команде услуги Кефрена Тюрама. Клуб готов продать хавбека за 15 000 000 евро.

Летом 2023 года «мерсисайдцы» пытались оформить переход француза, но тогда «Ницца» запросила за него 50 млн евро. «Ливерпуль» посчитал данную сумму завышенной.

По окончании сезона у Тюрама останется всего 1 год контракта с «орлами», потому «Ницца» готова продать его с большой скидкой, чтобы в 2025 году не потерять бесплатно.

В нынешней кампании на счету 23-летнего исполнителя 1 забитый мяч и 1 голевая передача в 27 матчах за «красно-чёрных».

Transfermarkt.de оценивает Тюрама в € 35 млн.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close