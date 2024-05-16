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«Реал» хочет выкупить защитника «Жироны» за 8 млн евро

Дата публикации: 16-05-2024

«Реал» в летнее межсезонье планирует выкупить контракт Мигеля Гутьерреса, права на которого принадлежат «Жироне», за 8 миллионов евро.

Защитник обучался футболу в академии «сливочных». В «Жирону» он перебрался в августе 2022 года за 4 млн евро. При этом «Реал» сохранил за собой приоритетное право на выкуп Гутьерреса.

«Relevo» информирует, что «королевский клуб» собирается оформить переход левого фулбека, оставив его еще на 1 сезон в «Жироне». На Гутьерреса также претендуют английские команды и «Бавария».

Трудовые отношения 22-летнего Мигеля с «бело-красными» рассчитаны до середины 2027 года. Рыночная стоимость Гутьерреса – 20 млн евро (по версии Transfermarkt.de).

Следует отметить, что «Жирона» уже обеспечила себе участие в Лиге чемпионов в сезоне 2024/2025.

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