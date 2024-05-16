«Спартак» объявил имя нового главного тренера

Дата публикации: 16-05-2024

С сезона-2024/25 у «Спартака» будет новый главный тренер – известный в прошлом полузащитник Деян Станкович. Договор с 45-летним специалистом из Сербии будет рассчитан на два года. Такая информация появилась на страницах официального сайта «красно-белых».



На данный момент Станкович работает с «Ференцварошем», который досрочно обеспечил себе чемпионство в Венгрии. Отмечается, что вместе с Деяном в московский клуб придут его четверо помощников.



Ранее Станкович был наставником «Црвены Звезды» (трижды побеждал в чемпионате Сербии) и «Сампдории». Также он входил в тренерский штаб «Интера» и «Удинезе».



В бытность футболистом серб 6 раз выигрывал Серию А в составе «Интера» и «Лацио». Кроме того, Станкович по шесть раз завоевал Кубок и Суперкубок Италии. В сезоне-2009/10 отпраздновал победу в Лиге чемпионов.