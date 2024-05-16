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Гвардиола может уйти из «Сити» летом 2025 года

Дата публикации: 16-05-2024

Дэвид Орнштейн, представляющий «The Athletic», рассказал о том, что нынешний наставник «Ман Сити» Пеп Гвардиола может уйти из английской команды.

Как отмечает инсайдер, 53-летний специалист пока не определился насчет продления соглашения с «горожанами», которое в силе до лета 2025 года. В свойственной ему манере испанец откладывает данный вопрос на потом. По словам Орнштейна, в футбольных кругах поговаривают, что Гвардиола не станет заключать новый контракт с «Сити» и покинет «Этихад» после завершения сезона-2024/2025.

Гвардиола присоединился к гранду АПЛ в 2016 году. Под его руководством «небесно-голубые» впервые в истории сумели выиграть Лигу чемпионов. В минувшем сезоне игроки «Манчестер Сити» оформили требл. За время работы испанского коуча клуб пять раз становился чемпионом Англии.

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