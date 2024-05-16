«Ювентус» предложил Мотте трехлетний контракт

Дата публикации: 16-05-2024

«Ювентус» собирается заменить Массимилиано Аллегри на Тьяго Мотту.



Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, руководители туринского клуба находятся под большим впечатлением от работы 41-летнего специалиста и хотят, чтобы именно он возглавил тренерский штаб в их команде.



Переговоры с Моттой уже стартовали. Экс-полузащитнику сборной Италии был предложен трехлетний контракт. В ближайшее время он намерен встретиться с боссами «Болоньи», чтобы обсудить свой уход в «Ювентус».



Ранее в СМИ появилась информация, что «бьянконери» готовятся объявить об отставке Массимилиано Аллегри с поста главного тренера «Юве».



После 36 туров Серии А у обоих коллективов по 67 набранных очков. «Болонья» находится на 3-й позиции в турнирной таблице, тогда как «Ювентус» – четвёртый.