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Комличенко может перейти в топ-клуб из Москвы

Дата публикации: 16-05-2024

Николай Комличенко, ныне защищающий цвета «Ростова», может сменить клуб в летнее межсезонье.

Как утверждает журналист Иван Карпов, в услугах 28-летнего центрфорварда всерьез заинтересован московский «Локомотив». «Красно-зелёные» считают Комличенко хорошим вариантом для усиления атаки и планируют предпринять попытку заполучить его во время ближайшего трансферного окна.

Напомним, Николай перешел в «Ростов» из «Динамо» (Москва) в июле 2022 года. С тех пор он провел за команду Валерия Карпина 91 встречу, забил 26 голов и отдал 20 ассистов.

«Transfermarkt» оценивает россиянина в 4 500 000 евро. Его трудовой договор с ростовчанами истекает в 2026 году.

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