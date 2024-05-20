Клуб Серии А предложил 2-летний контракт экс-тренеру «Спартака»
Паоло Ваноли, работающий с «Венецией», может стать наставником «Торино».
Согласно информации, размещенной в соцсети «X» Николо Скирой, экс-тренер «Спартака» близок к подписанию контракта с туринской командой. «Торино» подготовил для Ваноли соглашение до 2026 года, включающее опцию пролонгации еще на 1 сезон.
Если «Венеции» удастся пробиться в Серию А по результатам стыковых матчей, то «быкам» придется выплатить компенсацию за специалиста в размере 1 млн евро.
Ваноли был наставником «Спартака» вторую часть сезона 2021/2022. Вместе с московским клубом он победил в Кубке России.
С «Венецией» Ваноли работает с ноября 2022 года. Его подопечные финишировали на 3-й позиции в Серии Б и теперь в стыковых матчах поборются с «Палермо» за попадание в Серию А.