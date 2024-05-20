«Барселона» хочет заменить Левандовски нападающим «Ливерпуля»

Дата публикации: 20-05-2024

«Барселона» готова отпустить Роберта Левандовски в летнее межсезонье, пишет «Todofichajes». Форвард получает порядка 30 млн евро в год, потому расставание с ним позволит заметно разгрузить зарплатную ведомость.



Руководство «сине-гранатовых» намерено предложить поляка командам АПЛ и Саудовской Аравии. Если «Барселоне» удастся продать Левандовски, то в клубе попытаются осуществить трансфер Дарвина Нуньеса, принадлежащего «Ливерпулю».



В этом сезоне поляк отметился 25 забитыми мячами и 9 ассистами в 47 встречах. Его контракт с каталонцами истекает в 2026 году.



Трудовые отношения Нуньеса с «Ливерпулем» рассчитаны до июня 2028 года. В сезоне 2023/2024 в активе уругвайца 53 матча за «мерсисайдцев» (18 голов, 13 результативных пасов).