«Бавария» не назначит Зидана на пост тренера, несмотря на отказы других специалистов

Дата публикации: 20-05-2024

В «Баварии» не видят Зинедина Зидана в роли главного тренера команды. Информация появилась в издании «Bild».



Несмотря на отказы других претендентов, мюнхенцы не будут вступать в переговоры с французским специалистом.



Ранее стало известно, что Хаби Алонсо, работающий с «Байером», и Ральф Рангник, тренирующий австрийскую сборную, отказали «Баварии». Также клубу не удалось согласовать контракт и с Роджером Шмидтом, возглавляющим «Бенфику».



Зидан остается без работы с 2021 года. До этого он был наставником «Реала». Ранее ряд источников писали, что пригласить француза хочет «Ман Юнайтед».



Нынешний коуч «Баварии» Томас Тухель покинет команду ближайшим летом, о чем он сообщил в начале года.