23:33 ()
Свернуть список

Мамардашвили может сменить «Валенсию» на клуб АПЛ

Дата публикации: 20-05-2024

Карьера Георгия Мамардашвили может продолжиться в АПЛ.

Ресурс «Todofichajes» утверждает, что к голкиперу «Валенсии» есть интерес со стороны «Ньюкасла». Англичане готовы выложить за него порядка 35 000 000 евро. Для футболиста «сороки» подготовили 4-летнее соглашение с повышением зарплаты.

В «Валенсию» грузинский страж ворот перебрался в 2022 году из тбилисского «Динамо». Его трансфер обошелся «летучим мышам» в 0,85 млн евро.

Действующее соглашение с 23-летним игроком истекает в июне 2027 года. В нынешнем сезоне Мамардашвили защищал ворота «Валенсии» в 35 встречах (14 матчей без пропущенных мячей).

Трансферный ценник на Мамардашвили равняется 35 млн евро (согласно Transfermarkt.de).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close