Мамардашвили может сменить «Валенсию» на клуб АПЛ

Дата публикации: 20-05-2024

Карьера Георгия Мамардашвили может продолжиться в АПЛ.



Ресурс «Todofichajes» утверждает, что к голкиперу «Валенсии» есть интерес со стороны «Ньюкасла». Англичане готовы выложить за него порядка 35 000 000 евро. Для футболиста «сороки» подготовили 4-летнее соглашение с повышением зарплаты.



В «Валенсию» грузинский страж ворот перебрался в 2022 году из тбилисского «Динамо». Его трансфер обошелся «летучим мышам» в 0,85 млн евро.



Действующее соглашение с 23-летним игроком истекает в июне 2027 года. В нынешнем сезоне Мамардашвили защищал ворота «Валенсии» в 35 встречах (14 матчей без пропущенных мячей).



Трансферный ценник на Мамардашвили равняется 35 млн евро (согласно Transfermarkt.de).