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«Лацио» интересуется игроком «Униона» Госенсом

Дата публикации: 20-05-2024

«Sky Sports DE» информирует, что «Лацио» проявляет интерес к полузащитнику «Униона». Речь идет о Робине Госенсе.

Также сообщается, что за футболистом наблюдают еще несколько команд. Однако информация о них отсутствует. Переход Госенса в другой клуб может состояться в летнее межсезонье. При этом договоренностей по трансферу пока нет. Изначально необходимо будет согласовать сделку с «Унионом».

Состав берлинской команды Госенс пополнил минувшим летом. В текущем сезоне в активе хавбека 37 матчей (6 забитых мячей, 4 голевые передачи).

Соглашение Робина с «железными» рассчитано до середины 2028 года. Трансферная стоимость немца – € 12 млн («Transfermarkt»).

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