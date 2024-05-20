«Лацио» интересуется игроком «Униона» Госенсом

Дата публикации: 20-05-2024

«Sky Sports DE» информирует, что «Лацио» проявляет интерес к полузащитнику «Униона». Речь идет о Робине Госенсе.



Также сообщается, что за футболистом наблюдают еще несколько команд. Однако информация о них отсутствует. Переход Госенса в другой клуб может состояться в летнее межсезонье. При этом договоренностей по трансферу пока нет. Изначально необходимо будет согласовать сделку с «Унионом».



Состав берлинской команды Госенс пополнил минувшим летом. В текущем сезоне в активе хавбека 37 матчей (6 забитых мячей, 4 голевые передачи).



Соглашение Робина с «железными» рассчитано до середины 2028 года. Трансферная стоимость немца – € 12 млн («Transfermarkt»).