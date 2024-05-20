23:33 ()
Свернуть список

Агент Миранчука допустил возвращение игрока «Аталанты» в Россию

Дата публикации: 20-05-2024

Вадим Шпинев, работающий с Алексеем Миранчуком, дал комментарии на тему будущего полузащитника. Он отметил, что футболист рассмотрит предложения от других клубов, включая российские команды.

«Согласится ли Алексей вернуться в Россию? Тяжело сказать. Возможно, если будет заманчивое предложение», - приводит слова Шпинева издание «РБ Спорт».

В настоящий момент Миранчук является игроком «Аталанты», в которую он перебрался в 2020 году из «Локомотива». Трудовой договор 28-летнего футболиста с бергамасками действует до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне на счету хавбека 40 встреч во всех турнирах, в которых ему удалось отличиться 4 раза и отдать 12 голевых пасов.

Рыночный ценник на Миранчука составляет 9 миллионов евро (источник – Transfermarkt.de).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close