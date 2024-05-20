Агент Миранчука допустил возвращение игрока «Аталанты» в Россию

Дата публикации: 20-05-2024

Вадим Шпинев, работающий с Алексеем Миранчуком, дал комментарии на тему будущего полузащитника. Он отметил, что футболист рассмотрит предложения от других клубов, включая российские команды.



«Согласится ли Алексей вернуться в Россию? Тяжело сказать. Возможно, если будет заманчивое предложение», - приводит слова Шпинева издание «РБ Спорт».



В настоящий момент Миранчук является игроком «Аталанты», в которую он перебрался в 2020 году из «Локомотива». Трудовой договор 28-летнего футболиста с бергамасками действует до лета 2025 года.



В нынешнем сезоне на счету хавбека 40 встреч во всех турнирах, в которых ему удалось отличиться 4 раза и отдать 12 голевых пасов.



Рыночный ценник на Миранчука составляет 9 миллионов евро (источник – Transfermarkt.de).