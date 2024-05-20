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Игроки «МЮ» будут зарабатывать на 25% меньше

Дата публикации: 20-05-2024

«Ман Юнайтед» не сумел оправдать ожиданий огромной армии своих болельщиков. Подопечные Эрика тен Хага завершили сезон на восьмой строчке в таблице – худший результат команды в Премьер-лиге за всю историю.

В то же время у «красных дьяволов» еще есть шанс на попадание в еврокубки. Речь идет о финале Кубка Англии, где им будет противостоять «Манчестер Сити». Напомним, победитель FA Cup автоматически получает путевку в групповой этап Лиги Европы.

Как сообщает «The Sun», в контрактах абсолютно всех футболистов «Юнайтед» есть интересный пункт, согласно которому в случае непопадания команды в Лигу чемпионов их зарплаты сократятся на 25%. Не исключено, что из-за этого ряд исполнителей «манкунианцев» попытаются сменить клубную прописку.

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