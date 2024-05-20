«Динамо» интересуется защитником «Крыльев Советов»

Дата публикации: 20-05-2024

Капитан «Крыльев Советов» Александр Солдатенков может продолжить карьеру в другом клубе РПЛ. Как утверждает «Metaratings», в услугах центрального защитника самарцев всерьез заинтересовано «Динамо».



Солдатенков является воспитанником «Чертаново». За «зелёно-бело-синих» он выступает с 2020 года. В сезоне-23/24 на счету футболиста 29 матчей с 1 результативной передачей.



Защитник связан контрактными обязательствами с «Крыльями» до 30 июня 2026 года. Портал «Transfermarkt» оценивает 27-летнего россиянина в 4 000 000 евро.



Стоит отметить, что в 2022-2023 годах Александр вызывался в национальную сборную.



«Крылья Советов» перед заключительным туром занимают 9-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России (40 очков).