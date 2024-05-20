Источник: «Зенит» нацелился на нападающего «Црвены Звезды»

Дата публикации: 20-05-2024

Жан-Филипп Крассо из «Црвены Звезды» находится на радаре у санкт-петербургского «Зенита». Такой информацией располагает «225foot».



«Сине-бело-голубые» рассматривают вариант с трансфером представителя сборной Кот-д’Ивуара в летнее межсезонье. Отмечается, что боссы «Црвены» готовы расстаться с форвардом, если поступит достойное предложение.



Крассо пополнил состав сербского клуба на правах свободного агента в июле 2023 года. До этого он находился на контракте у французского «Сент-Этьена».



Во всех турнирах нынешнего сезона 26-летний нападающий был задействован 35 раз (8 голов и 5 ассистов).



Ориентировочная стоимость Крассо, по данным «Transfermarkt», – 5,5 млн евро.