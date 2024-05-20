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«Ливерпуль» объявил о назначении Слота

Дата публикации: 20-05-2024

На официальном сайте «Ливерпуля» появилась информация о том, что специалист из Нидерландов Арне Слот стал новым наставником английской команды. На какой срок рассчитано соглашение сторон, не сообщается.

Ранее в СМИ утверждалось, что 45-летний наставник получит контракт до середины 2027 года, а руководство «мерсисайдцев» выплатит «Фейеноорду» порядка 13-15 миллионов евро в качестве компенсации за досрочное расторжение договора.

Слот приступит к выполнению своих обязанностей с 1 июня. Сейчас он занимается оформлением разрешения на работу в Англии.

Напомним, в воскресенье «Ливерпуль» провел свой последний матч под руководством Юргена Клоппа, тренировавшего «красных» с сезона 2015/2016. Нынешнюю кампанию команда завершила на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ.

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