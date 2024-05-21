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«Манчестер Юнайтед» работает над трансфером игрока сборной Франции

Дата публикации: 21-05-2024

Следующим клубом Адриена Рабио может стать «Ман Юнайтед». Информацию опубликовал ресурс «CaughtOffside».

Сообщается, что «манкунианцы» пытаются договориться о переходе хавбека. Соглашение француза с «Ювентусом», за который он сейчас выступает, истекает ближайшим летом, поэтому по завершении сезона его можно будет подписать бесплатно в статусе свободного агента.

За туринскую команду Адриен выступает с июля 2019 года. В текущем сезоне на счету 29-летнего полузащитника 34 встречи за «бьянконери» (5 забитых мячей, 3 результативные передачи).

Рыночный ценник на Рабио составляет 40 млн евро («Transfermarkt»).

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