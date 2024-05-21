Сессеньон покинет «Тоттенхэм» летом

Дата публикации: 21-05-2024

Для Райана Сессеньона сезон 2023/2024 был последним в составе «Тоттенхэма». Ближайшим летом хавбек уйдет из лондонского клуба в связи с истечением контракта, пишет Фабрицио Романо.



У 24-летнего англичанина есть несколько вариантов трудоустройства в различных чемпионатах, но он не планирует покидать АПЛ.



Сессеньон закончил футбольную академию «Фулхэма». Состав «шпор» левый полузащитник пополнил в 2019 году. Его трансфер обошелся клубу в 27 000 000 евро.



В этом сезоне Сессеньон выходил на поле в футболке «Тоттенхэма» всего в 1 встрече и результативными действиями не отметился.



Трансферная стоимость англичанина равняется 13 млн евро («Transfermarkt»).