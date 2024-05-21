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Сборная Бразилии потеряла звездного вратаря перед Кубком Америки

Дата публикации: 21-05-2024

Бразильская сборная не сможет рассчитывать на Эдерсона Мораеса из «Ман Сити» на Кубке Америки. Турнир пройдет ближайшим летом. Информацией поделились в пресс-службе Бразильской конфедерации футбола.

Сообщается, что у кипера диагностирован перелом правой глазницы, из-за которого ему придется пропустить соревнование. Неприятный для Эдерсона инцидент произошел по ходу игры против «Тоттенхэма», которую команда Хосепа Гвардиолы выиграла со счетом 2:0.

В сезоне 2023/2024 Эдерсон защищал ворота «горожан» в 43 встречах (16 матчей без пропущенных мячей). Контракт бразильца с «Сити» действует до лета 2026 года.

Ориентировочный ценник на 30-летнего исполнителя составляет 40 млн евро (Transfermarkt.de).

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