Сборная Бразилии потеряла звездного вратаря перед Кубком Америки

Дата публикации: 21-05-2024

Бразильская сборная не сможет рассчитывать на Эдерсона Мораеса из «Ман Сити» на Кубке Америки. Турнир пройдет ближайшим летом. Информацией поделились в пресс-службе Бразильской конфедерации футбола.



Сообщается, что у кипера диагностирован перелом правой глазницы, из-за которого ему придется пропустить соревнование. Неприятный для Эдерсона инцидент произошел по ходу игры против «Тоттенхэма», которую команда Хосепа Гвардиолы выиграла со счетом 2:0.



В сезоне 2023/2024 Эдерсон защищал ворота «горожан» в 43 встречах (16 матчей без пропущенных мячей). Контракт бразильца с «Сити» действует до лета 2026 года.



Ориентировочный ценник на 30-летнего исполнителя составляет 40 млн евро (Transfermarkt.de).