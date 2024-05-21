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Бывший тренер «Реала» возглавит лондонскую команду

Дата публикации: 21-05-2024

Хулена Лопетеги в скором времени могут назначить тренером «Вест Хэм Юнайтед». По данным «Sky Sports», «молотобойцы» уже договорились со специалистом о сотрудничестве. О подписании контракта с экс-тренером «Реала» могут объявить уже на этой неделе.

В минувшем сезоне с «Вест Хэмом» работал Дэвид Мойес, возглавивший команду в 2019 году. Лондонцы под его руководством завершили сезон на 9-й позиции в АПЛ, имея в своем активе 52 набранных очка. Отставание «Вест Хэма» от «МЮ», расположившегося на строчку выше, составило 8 очков.

С лета 2023 года Лопетеги остается без работы. Ранее он тренировал «Вулверхэмптон». В различные периоды своей карьеры специалист также был наставником «Реала», «Севильи» и испанской сборной.

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