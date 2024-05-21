Санчо не хочет возвращаться в «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 21-05-2024

Согласно информации, размещенной в соцсети «X» Беном Джейкобсом, Джейдон Санчо не хочет выступать за «МЮ». Текущий сезон футболист проводит в аренде в дортмундской «Боруссии».



Журналист пишет, что «манкунианцы» планируют выручить с продажи вингера 58 млн евро. Во столько же англичане оценивали Санчо и годом ранее, когда интерес к нему проявляли саудовские команды.



В начале сезона-2023/24 у футболиста произошел конфликт с Эриком тен Хагом, возглавляющим «красных дьяволов», после чего его отстранили от основного состава. В январе Санчо арендовала «Боруссия». За «чёрно-жёлтых» он провел 20 матчей, в которых отличился 3 раза и сделал 3 ассиста.



Контракт Санчо с «Юнайтед» истекает в 2026 году. Transfermarkt.de оценивает 24-летнего игрока в € 25 млн.