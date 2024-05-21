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Назван возможный новый клуб Мбаппе-младшего

Дата публикации: 21-05-2024

«Footmercato» информирует, что «Лилль» проявляет интерес к Этану Мбаппе (младшему брату Килиана Мбаппе).

Соглашение 17-летнего хавбека с «ПСЖ» действует до лета 2024 года. После новостей о переезде Килиана в Мадрид переговоры парижан по новому контракту с Этаном были приостановлены. Ранее СМИ писали, что Мбаппе-младший также может пополнить состав «Реала». Однако сам он хочет строить карьеру отдельно от брата.

В «Лилле» следят за ситуацией и готовы приложить максимум усилий, чтобы подписать Этана. В клубе уверены, что с Мбаппе-младшим в составе внимания к команде будет гораздо больше.

В этом сезоне в активе полузащитника 3 встречи во французской Лиге 1 (без результативных действий).

Рыночная стоимость Этана Мбаппе равняется 0,5 млн евро («Transfermarkt»).

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