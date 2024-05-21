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ЦСКА намерен приобрести капитана «Войводины»

Дата публикации: 21-05-2024

ЦСКА может пополниться очередным футболистом из Сербии.

Как сообщает источник, московский клуб хочет провернуть трансфер атакующего хавбека «Войводины» Деяна Зукича. Руководители «армейцев» готовы потратить на приобретение 23-летнего игрока 2 000 000 евро.

Также отмечается, что сегодняшний финал Кубка Сербии с участием «Црвены Звезды» и «Войводины» посетит селекционер ЦСКА Алан Дзагоев.

Зукич – воспитанник «Войводины». В текущей кампании на его счету 42 поединка за «красно-белых» во всех турнирах (12 голов / 7 ассистов).

Контракт полузащитника с коллективом из Нови-Сада рассчитан до середины 2026 года. Рыночная стоимость футболиста, по версии экспертов «Transfermarkt», – 1,8 млн евро.

Источник – «Mozzart Sport».

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