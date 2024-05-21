ЦСКА намерен приобрести капитана «Войводины»
Дата публикации: 21-05-2024
ЦСКА может пополниться очередным футболистом из Сербии.
Как сообщает источник, московский клуб хочет провернуть трансфер атакующего хавбека «Войводины» Деяна Зукича. Руководители «армейцев» готовы потратить на приобретение 23-летнего игрока 2 000 000 евро.
Также отмечается, что сегодняшний финал Кубка Сербии с участием «Црвены Звезды» и «Войводины» посетит селекционер ЦСКА Алан Дзагоев.
Зукич – воспитанник «Войводины». В текущей кампании на его счету 42 поединка за «красно-белых» во всех турнирах (12 голов / 7 ассистов).
Контракт полузащитника с коллективом из Нови-Сада рассчитан до середины 2026 года. Рыночная стоимость футболиста, по версии экспертов «Transfermarkt», – 1,8 млн евро.
Источник – «Mozzart Sport».