ЦСКА намерен приобрести капитана «Войводины»

Дата публикации: 21-05-2024

ЦСКА может пополниться очередным футболистом из Сербии.



Как сообщает источник, московский клуб хочет провернуть трансфер атакующего хавбека «Войводины» Деяна Зукича. Руководители «армейцев» готовы потратить на приобретение 23-летнего игрока 2 000 000 евро.



Также отмечается, что сегодняшний финал Кубка Сербии с участием «Црвены Звезды» и «Войводины» посетит селекционер ЦСКА Алан Дзагоев.



Зукич – воспитанник «Войводины». В текущей кампании на его счету 42 поединка за «красно-белых» во всех турнирах (12 голов / 7 ассистов).



Контракт полузащитника с коллективом из Нови-Сада рассчитан до середины 2026 года. Рыночная стоимость футболиста, по версии экспертов «Transfermarkt», – 1,8 млн евро.



Источник – «Mozzart Sport».