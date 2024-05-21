«Ливерпуль» нашел усиление в центр поля

Дата публикации: 21-05-2024

Оркун Кёкчу, права на которого принадлежат «Бенфике», может начать новый сезон на Туманном Альбионе. Об этом пишет «Liverpool Echo».



Если верить источнику, то в борьбу за 23-летнего полузащитника сборной Турции включился «Ливерпуль». В услугах Оркуна заинтересован лично новоиспеченный главный тренер «мерсисайдцев» Арне Слот, под руководством которого Кёкчу успел поиграть в «Фейеноорде».



В конце апреля сообщалось, что на футболиста претендует петербуржский «Зенит».



Кёкчу является выпускником академии «Фейеноорда». За первую команду роттердамцев он выступал с 2018 по 2023 год и провел 175 встреч (32 забитых мяча и 27 голевых пасов). Летом прошлого года хавбек перебрался в «Бенфику». Сумма трансфера составила 25 миллионов евро.



По ходу этого сезона турок был задействован в 43 играх на клубном уровне, забил 7 голов и отдал 11 результативных передач.



Интернет-ресурс Transfermarkt.de оценивает рыночную стоимость Кёкчу в 30 млн евро.