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«Ливерпуль» нашел усиление в центр поля

Дата публикации: 21-05-2024

Оркун Кёкчу, права на которого принадлежат «Бенфике», может начать новый сезон на Туманном Альбионе. Об этом пишет «Liverpool Echo».

Если верить источнику, то в борьбу за 23-летнего полузащитника сборной Турции включился «Ливерпуль». В услугах Оркуна заинтересован лично новоиспеченный главный тренер «мерсисайдцев» Арне Слот, под руководством которого Кёкчу успел поиграть в «Фейеноорде».

В конце апреля сообщалось, что на футболиста претендует петербуржский «Зенит».

Кёкчу является выпускником академии «Фейеноорда». За первую команду роттердамцев он выступал с 2018 по 2023 год и провел 175 встреч (32 забитых мяча и 27 голевых пасов). Летом прошлого года хавбек перебрался в «Бенфику». Сумма трансфера составила 25 миллионов евро.

По ходу этого сезона турок был задействован в 43 играх на клубном уровне, забил 7 голов и отдал 11 результативных передач.

Интернет-ресурс Transfermarkt.de оценивает рыночную стоимость Кёкчу в 30 млн евро.

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