ЦСКА объявил об уходе Набабкина после 14 лет в клубе

Дата публикации: 22-05-2024

ЦСКА расстанется с Кириллом Набабкиным по завершении сезона. Информация появилась на сайте «армейцев».



Сообщается, что для 37-летнего защитника игра на домашней арене с «Уралом», которая пройдет 25-го мая, будет последней в футболке московского клуба. Контракт Кирилла истекает этим летом, и клуб решил не предлагать ему продление.



За «красно-синих» Набабкин выступает с 2010 года. Вместе с ЦСКА он трижды выигрывал российский чемпионат, а также 3 раза побеждал в Кубке и Суперкубке страны. Всего в активе ветерана 321 встреча за «армейцев» (5 голов, 11 результативных пасов).



В этом сезоне защитник выходил на поле в 20 играх и отметился 1 результативным пасом.