09:03 ()
Свернуть список

Клубы из Англии и Франции претендуют на форварда «Ахмата»

Дата публикации: 22-05-2024

«Football Insider» информирует, что Мохамед Конате может сменить чемпионат. Интерес к игроку «Ахмата» проявляет «Лестер Сити».

Англичане планируют подписать нападающего в ранге свободного агента. Среди претендентов на Конате также значатся «Лион» и «Брест», обеспечивший себе путевку в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Состав «Ахмата» Конате пополнил в 2021 году, перейдя в клуб бесплатно. До этого он защищал цвета «Химок».

В сезоне 2023/2024 в активе 26-летнего форварда 13 забитых мячей и 1 ассист в 34 играх за грозненцев.

Рыночный ценник на Конате составляет 2,5 млн евро («Transfermarkt»). Его соглашение с «Ахматом» истекает ближайшим летом.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close