Клубы из Англии и Франции претендуют на форварда «Ахмата»

Дата публикации: 22-05-2024

«Football Insider» информирует, что Мохамед Конате может сменить чемпионат. Интерес к игроку «Ахмата» проявляет «Лестер Сити».



Англичане планируют подписать нападающего в ранге свободного агента. Среди претендентов на Конате также значатся «Лион» и «Брест», обеспечивший себе путевку в Лигу чемпионов по итогам сезона.



Состав «Ахмата» Конате пополнил в 2021 году, перейдя в клуб бесплатно. До этого он защищал цвета «Химок».



В сезоне 2023/2024 в активе 26-летнего форварда 13 забитых мячей и 1 ассист в 34 играх за грозненцев.



Рыночный ценник на Конате составляет 2,5 млн евро («Transfermarkt»). Его соглашение с «Ахматом» истекает ближайшим летом.