«Боруссия» рассматривает Сперцяна в качестве замены Ройсу

Дата публикации: 22-05-2024

«Боруссия» из Дортмунда присматривается к Эдуарду Сперцяну, пишет «Transfermarkt».



В немецком клубе видят в хавбеке «Краснодара» сменщика Марко Ройса, для которого текущий сезон будет последним в составе «Боруссии». В апреле на должность спортивного директора «шмелей» заступил Свен Мислинтат, ранее работавший в «Аяксе». Летом 2023 года амстердамцы хотели заполучить Сперцяна, но клубу не удалось получить одобрение наблюдательного совета, решившего отказаться от сделки с российской командой.



В нынешнем сезоне Сперцян провел за «быков» 32 встречи, отметившись 11 забитыми мячами и 7 голевыми передачами.



Трудовые отношения атакующего полузащитника с «Краснодаром» действуют до лета 2026 года. Transfermarkt.de оценивает игрока сборной Армении в 18 000 000 евро.