«Реал» подтвердил, что Кроос завершит карьеру после Евро-2024

Дата публикации: 22-05-2024

В пресс-службе «Реала» сообщили о том, что Тони Кроос решил закончить с футболом по завершении Евро-2024.



«Клуб выражает благодарность Кроосу, футболисту, ставшему частью истории «Реала» и одной из ярчайших легенд команды и всего мирового футбола», - говорится на сайте «сливочных».



Состав мадридцев хавбек пополнил 10 лет назад, перейдя из «Баварии». Действующее соглашение с Тони истекает ближайшим летом. В сезоне 2023/2024 на счету 34-летнего немца 46 матчей в футболке «Реала» (1 забитый мяч, 9 результативных передач).



Ориентировочная стоимость Крооса равняется 12 млн евро («Transfermarkt»).



Принимать Евро-2024 будет Германия. Старт европейского чемпионата запланирован на 14-е июня.