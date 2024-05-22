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«Реал» подтвердил, что Кроос завершит карьеру после Евро-2024

Дата публикации: 22-05-2024

В пресс-службе «Реала» сообщили о том, что Тони Кроос решил закончить с футболом по завершении Евро-2024.

«Клуб выражает благодарность Кроосу, футболисту, ставшему частью истории «Реала» и одной из ярчайших легенд команды и всего мирового футбола», - говорится на сайте «сливочных».

Состав мадридцев хавбек пополнил 10 лет назад, перейдя из «Баварии». Действующее соглашение с Тони истекает ближайшим летом. В сезоне 2023/2024 на счету 34-летнего немца 46 матчей в футболке «Реала» (1 забитый мяч, 9 результативных передач).

Ориентировочная стоимость Крооса равняется 12 млн евро («Transfermarkt»).

Принимать Евро-2024 будет Германия. Старт европейского чемпионата запланирован на 14-е июня.

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