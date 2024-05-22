Нгамалё задержится в «Динамо» еще на один сезон

Дата публикации: 22-05-2024

Муми Нгамалё останется в «Динамо» по меньшей мере еще на сезон, пишет «РБ Спорт».



Руководству москвичей удалось договориться с вингером о пролонгации трудовых отношений еще на год. Контракт с камерунцем действует до лета 2024 года, но в нем есть условие продления, которым и воспользовались в «Динамо».



В ряды «бело-голубых» Нгамалё перебрался в сентябре 2022 года из «Янг Бойз». Сумма трансфера составила € 2 млн.



В нынешнем сезоне в активе 29-летнего футболиста 32 встречи (7 голов, 6 результативных передач). «Динамо» за тур до финиша лидирует в РПЛ и имеет хорошие шансы завоевать чемпионство по итогам сезона.



Рыночный ценник на Нгамалё составляет 3,5 млн евро (согласно «Transfermarkt»).