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Нгамалё задержится в «Динамо» еще на один сезон

Дата публикации: 22-05-2024

Муми Нгамалё останется в «Динамо» по меньшей мере еще на сезон, пишет «РБ Спорт».

Руководству москвичей удалось договориться с вингером о пролонгации трудовых отношений еще на год. Контракт с камерунцем действует до лета 2024 года, но в нем есть условие продления, которым и воспользовались в «Динамо».

В ряды «бело-голубых» Нгамалё перебрался в сентябре 2022 года из «Янг Бойз». Сумма трансфера составила € 2 млн.

В нынешнем сезоне в активе 29-летнего футболиста 32 встречи (7 голов, 6 результативных передач). «Динамо» за тур до финиша лидирует в РПЛ и имеет хорошие шансы завоевать чемпионство по итогам сезона.

Рыночный ценник на Нгамалё составляет 3,5 млн евро (согласно «Transfermarkt»).

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