«Ливерпуль» интересовался Спаллетти, но остановил выбор на Слоте

Дата публикации: 22-05-2024

Издание «The Athletic» утверждает, что «Ливерпуль» прорабатывал вариант с назначением на должность нового наставника команды Лучано Спаллетти, но впоследствии выбрал Арне Слота.



«Мерсисайдцы» проявляли предметный интерес к кандидатуре 65-летнего специалиста, но тот лишь минувшим летом сменил «Наполи» на итальянскую сборную. В результате активных действий в отношении Спаллетти «Ливерпуль» проявлять не стал, переключившись на другие варианты.



Двумя днями ранее стало известно о назначении Слота наставником «красных». С 2021 года специалист руководил «Фейеноордом».



«Ливерпуль» закончил текущий сезон на 3-й позиции в таблице АПЛ с 82 набранными очками в 38 встречах.