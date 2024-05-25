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За Хвичу предложили 100 млн евро – известен клуб

Дата публикации: 25-05-2024

На Хвичу Кварацхелию по-прежнему есть высокий спрос в Европе. Главным претендентом на вингера «Наполи» считается «ПСЖ». Парижане видят в грузинском футболисте замену Килиану Мбаппе, ранее объявившем об уходе из клуба по завершении сезона.

«La Gazzetta dello Sport» утверждает, что «Пари Сен-Жермен» сделал предложение по Кварацхелии. «Красно-синие» готовы заплатить неаполитанцам 100 млн евро. Однако Аурелио де Лаурентис, являющийся президентом «Наполи», не хочет отпускать игрока. В клубе надеются заключить с Хвичей новый контракт.

В текущем сезоне в активе 23-летнего вингера 44 встречи за «партенопейцев» (11 забитых мячей, 9 результативных пасов).

Трудовые отношения с Кварацхелией истекают в 2027 году. Transfermarkt.de оценивает его стоимость в 80 млн евро.

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