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«Манчестер Юнайтед» принял финальное решение по тен Хагу

Дата публикации: 25-05-2024

Руководство «МЮ» приняло решение по будущему Эрика тен Хага.

«The Guardian» со ссылкой на источник, располагающий информацией, пишет, что в следующем сезоне нидерландский наставник не будет тренировать «манкунианцев». Решение является окончательным и не поменяется даже с учетом победы команды в Кубке Англии.

Сезон 2023/2024 для «красных дьяволов» складывается неудачно. Подопечные тен Хага финишировали на 8-й позиции в АПЛ, что стало худшим результатом для клуба за последние 14 лет.

Среди возможных претендентов на пост нового наставника «Ман Юнайтед» фигурируют кандидатуры Томаса Франка, Кирана Маккенны, Маурисио Почеттино, Томаса Тухеля и Грэма Поттера.

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