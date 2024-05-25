«Манчестер Юнайтед» принял финальное решение по тен Хагу

Дата публикации: 25-05-2024

Руководство «МЮ» приняло решение по будущему Эрика тен Хага.



«The Guardian» со ссылкой на источник, располагающий информацией, пишет, что в следующем сезоне нидерландский наставник не будет тренировать «манкунианцев». Решение является окончательным и не поменяется даже с учетом победы команды в Кубке Англии.



Сезон 2023/2024 для «красных дьяволов» складывается неудачно. Подопечные тен Хага финишировали на 8-й позиции в АПЛ, что стало худшим результатом для клуба за последние 14 лет.



Среди возможных претендентов на пост нового наставника «Ман Юнайтед» фигурируют кандидатуры Томаса Франка, Кирана Маккенны, Маурисио Почеттино, Томаса Тухеля и Грэма Поттера.